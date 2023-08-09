Il cavo C1 sotto i riflettori!

Data di pubblicazione: 29 marzo 2022

Nel marzo 2022, lo spettacolo Parigo è andato alla scoperta delle funivie urbane in Francia. E la vostra futura funivia è stata sotto i riflettori con immagini esclusive del progetto, l'intervista a Laurent Probst, CEO di Île-de-France Mobilités, ed Emmanuelle Gaillard, project manager per il cavo C1 all'interno di Doppelmayr, il gruppo responsabile della progettazione, costruzione e manutenzione del cavo C1!

Dai un'occhiata al report qui.