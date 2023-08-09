Cavo

Il cavo C1 e l'ambiente

Data di pubblicazione: 1 febbraio 2023

Il progetto è stato progettato nel rispetto dei 4 pilastri dello sviluppo sostenibile.

Il suo design è stato certificato High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure nel maggio 2022.

Tutte le azioni saranno monitorate e controllate per tutta la durata dei lavori e fino alla messa in servizio del cavo C1.

Il cavo C1 è quindi:

  • ingressi alle stazioni, concepiti come luoghi di vita, passeggiate e incontri, che estendono la città,
  • paesaggistica di qualità, nella continuità del Vegetale,
  • stazioni di piccole dimensioni su scala equa in città,
  • materiali di qualità,
  • Architettura semplice, durevole e senza tempo.

