Il cavo C1 e l'ambiente
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 1 febbraio 2023
Il progetto è stato progettato nel rispetto dei 4 pilastri dello sviluppo sostenibile.
Il suo design è stato certificato High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure nel maggio 2022.
Tutte le azioni saranno monitorate e controllate per tutta la durata dei lavori e fino alla messa in servizio del cavo C1.
Il cavo C1 è quindi:
- ingressi alle stazioni, concepiti come luoghi di vita, passeggiate e incontri, che estendono la città,
- paesaggistica di qualità, nella continuità del Vegetale,
- stazioni di piccole dimensioni su scala equa in città,
- materiali di qualità,
- Architettura semplice, durevole e senza tempo.