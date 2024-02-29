Il cavo C1 fa già parte del paesaggio di Valenton
Nel dicembre 2022, l'artista Vince ha realizzato un grande affresco sul timpano di un edificio situato in rue du Colonel Fabien.
Il motivo di questo progetto guidato dal servizio giovanile comunale di Valenton è stato scelto in consultazione con gli abitanti.
L'affresco simboleggia la transizione di una città che si sta trasformando. In primo piano, la decana di Valenton accompagnata da un giovane Valentonnais che indossa il cavo C1 sulla sua felpa.
Questa attrezzatura del futuro contrasta con le vetrine dei vecchi negozi.
Complimenti all'artista e a tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto.