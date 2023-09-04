Il City-Stade de Limeil-Brévannes è in movimento!

Al fine di sviluppare la stazione Emile Combes* a Limeil-Brévannes, il City-Stade situato nel bosco all'angolo tra Rue Georges Clémenceau e Avenue Descartes è chiuso e sarà ricostruito, a sud della stazione Temps Durables*, fino alla messa in servizio del cavo C1.

Questo nuovo impianto sportivo accoglierà, con accesso gratuito, tutti gli appassionati di sport e sarà simile allo stadio cittadino di Val Pompadour situato nella città di Valenton!

Fino ad allora, puoi continuare a goderti gli stadi della città di La Hêtraie e Saint-Martin.

*I nomi delle stazioni sono provvisori