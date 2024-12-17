Il cavo è posizionato sul secondo settore!
Lo svolgimento del cavo tra le stazioni di Villa Nova e La Végétale è stato completato.
Dopo il primo settore collegato a luglio, questa 2a operazione è un nuovo successo!
Una volta che il perimetro è stato messo in sicurezza alla fine di novembre, le squadre hanno successivamente srotolato diversi anelli di cavi, dal primo cavo in tessuto molto leggero chiamato "drisse" al cavo finale che pesa 90 tonnellate.
La drizza viene prima installata a mano nella parte superiore dei piloni dai compagni, quindi collegata e gradualmente sostituita da cavi metallici sempre più spessi, fino a raggiungere il diametro di 5 cm.
In tutto sono stati srotolati 2,7 chilometri di cavo e qualche fiocco di neve come ricompensa!
L'ultimo passaggio di questa operazione, la "giunzione" è in corso questa settimana: consiste nel collegare le due estremità del cavo srotolato per formare un anello continuo.
Per quanto riguarda lo svolgimento del cavo sull'ultimo tratto del percorso, è previsto per l'inizio del 2025.
