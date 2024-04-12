La tua stazione di Limeil-Brévannes sta prendendo forma

L'installazione delle facciate vetrate e del sistema di trasporto della tua stazione è ora completa!

Situata a due passi dalla Coulée verte La Végétale, nel cuore del quartiere "Temps Durables", la stazione di Limeil-Brévannes contribuirà all'attrattiva e al dinamismo del settore.

Alla fine, le aree piantate costituiranno superfici di infiltrazione per l'acqua piovana. All'interno dell'hub di trasporto, diversi alberi endemici della regione saranno piantati e vestiranno gli argini, evitando l'erosione del suolo a lungo termine. Il terreno proveniente dai lavori della stazione e della spianata sarà riutilizzato in loco per costituire merli e ottimizzare l'inserimento paesaggistico della funivia.

Questi sviluppi, e molti altri, rafforzeranno l'alta qualità ambientale del progetto.

Continua a seguire le notizie del cavo C1 per scoprire le qualità ecologiche della 1a funivia urbana dell'Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités