Il pilone porticato a Pointe du Lac

Al fine di mantenere le corsie di traffico, il primo pilone della linea è stato progettato per attraversare la RD1.

Ogni coppia di botti poggia quindi su due massicci situati su entrambi i lati della strada dipartimentale (in un senso di marcia).

I fusti posizionati obliquamente saranno poi assemblati da una trave trasversale garantendo così la perfetta stabilità delle strutture.

Questa architettura a traliccio è eccezionale e molto rara nel mondo delle funivie urbane.

Fu la notte del 30 maggio che i compagni sollevarono la prima coppia di botti, nella parte occidentale della RD1. La seconda coppia di barili è stata sollevata alla fine della scorsa settimana. L'ultima operazione con il montaggio delle travi di supporto è stata completata ieri.

La seconda coppia di fusti è stata sollevata alla fine della scorsa settimana e le travi di supporto sono in fase di assemblaggio.

Giorno dopo giorno, la tua futura linea di funivia sta prendendo forma!