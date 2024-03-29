Il riutilizzo del terriccio della stazione di Villa Nova

La stazione di Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges si trova tra la città e i campi, poiché è costruita in parte sul terreno agricolo che la costeggia.

I circa 700 m3 di terriccio che sono stati estratti per eseguire il lavoro sono stati conservati e immagazzinati sul diritto di passaggio della stazione.

Il terriccio è lo strato superiore del suolo. Con uno spessore di 15-40 cm e generalmente di colore bruno, ha importanti proprietà qualitative per la biodiversità e la cultura: è biologicamente attivo, ricco di minerali e materia organica.

Questo terreno adatto alle piantagioni sarà riutilizzato durante l'abbellimento previsto intorno al resort. Questa organizzazione è pienamente in linea con l'approccio virtuoso del progetto: riutilizzo dei materiali in loco e limitazione delle emissioni di CO e CO2 legate al trasporto.

Ciò che caratterizza il progetto C1 Cable è proprio la volontà di non lasciare nulla al caso e di includere fin dalla sua progettazione, tutte le disposizioni utili per soddisfare i criteri di Alta Qualità Ambientale per i quali è stato certificato.