Il sistema highstep: un dispositivo innovativo e sicuro

Per alzare i piloni, e quindi garantirne la manutenzione, è fondamentale che i tecnici possano scalarli.

Sul cavo C1 è stato scelto un sistema innovativo, l'HighStep, perché offre molti vantaggi.

Un binario è attaccato alla canna di ogni pilone: i professionisti ancorano un pedale ad ogni loro intervento.

Dotati di scarpe specifiche, possono quindi azionare i pedali per salire in cima al pilone. Questo dispositivo riduce il loro sforzo fisico garantendo al contempo la loro assoluta sicurezza.

Più discreta ed estetica rispetto alle scale tradizionali, la HighStep è realizzata in alluminio riciclato con energia rinnovabile al 100%, rendendolo un dispositivo sostenibile.

Con questa attrezzatura, la prima funivia dell'Île-de-France conferma ancora una volta il suo carattere innovativo