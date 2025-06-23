Test di rilascio della cabina: fase 2

Dopo l'inizio dei test di circolazione delle cabine tra le stazioni di Pointe-du-Lac e Limeil-Brévannes all'inizio di maggio, le cabine sono ora in circolazione sulla tratta Limeil-Brévannes > Villa Nova!

Questi primi test di circolazione consistono nel regolare e controllare tutti i meccanismi quando le cabine passano sul cavo, in ogni pilone e nella stazione.

La tua funivia sta diventando sempre più concreta ogni giorno non solo nel cielo, ma anche a terra.

Le squadre incaricate del secondo lavoro sono impegnate in modo che le vostre stazioni siano perfettamente funzionanti.

Ancora un po' di pazienza... In attesa della messa in servizio prevista per la fine dell'anno, lasciamo a voi immaginare quali saranno i vostri futuri viaggi tra la città di Créteil e la città di Villeneuve-Saint-Georges, via città di Limeil-Brévannes e città di Valenton.