I mestieri del cavo C1

La costruzione del cavo C1 coinvolge molti mestieri specializzati. Tra questi, quelli di rottamatore e pugile dell'edilizia.

Il commerciante di rottami metallici, sebbene multitasking, è soprattutto un muratore. Più specificamente, è un operaio specializzato. Dal suo lavoro dipende la stabilità degli edifici, anche i più grandi.

Spetta a lui posizionare e fissare le barre e le reti d'acciaio per garantire la realizzazione di opere in cemento armato. Riceve in loco il rinforzo ordinato dalla direzione del progetto e verifica la conformità e la completezza di ogni consegna.

Si basa su piani di esecuzione per selezionare barre e reticoli. Il commerciante di rottami metallici è un attore importante in un cantiere e deve quindi essere versatile. Potrebbe essere necessario lavorare lontano da casa e installare rinforzi in altezza o nel seminterrato.

Il cassiere-falegname installa la cassaforma (struttura provvisoria) che riceve il calcestruzzo. Controlla le dimensioni della struttura da realizzare, la stabilità e la tenuta stagna della cassaforma allestita. Quindi procede al calcestruzzo utilizzando un cassone per calcestruzzo o una pompa per calcestruzzo. Dopo aver asciugato il calcestruzzo, esegue la cassaforma del suo lavoro.