Opere a Créteil
I progetti della futura stazione Pointe du lac e la passerella che collega la stazione 8 della metropolitana e il centro commerciale François Mitterrand continuano. I lavori si sposteranno su una porzione della RD 1 situata sul lato est, al fine di costruire una nuova parte della passerella.
- Passaggio del traffico stradale alla parte sud-occidentale della RD 1 dal 20 novembre 2024 con il mantenimento di entrambi i sensi di marcia e il limite di velocità a 30 km/h.
- Chiusura parziale della RD 1 in entrambe le direzioni di traffico per 2 notti (21h-6h) dal 18 al 20 novembre, per adattare la segnaletica all'altalena della RD 1. L'inquinamento acustico è prevedibile come parte di questa operazione.
- Riapertura totale del Chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) dal 20 novembre 2024.
Saïd, agente di prossimità del cavo C1 effettuerà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.