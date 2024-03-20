Tetti verdi: rivestimenti ecologici ed estetici

I tetti delle 5 stazioni del cavo C1, circa 2.000 m2, così come il tetto di uno dei garage della linea saranno vegetati.

Questa scelta è stata fatta fin dalla fase di progettazione del progetto al fine di promuovere l'integrazione paesaggistica degli edifici, da un lato, e di essere parte dell'approccio High Environmental Quality (HQE) che guida la costruzione della funivia, dall'altro.

L'inverdimento dei tetti ha molti vantaggi.

In termini ecologici:

- Contribuire a ridurre le superfici urbane impermeabilizzate;

- Migliorare la qualità dell'aria contrastando l'inquinamento urbano riducendo il livello di CO e CO2 emessi;

- sviluppare le aree di biodiversità;

- Trattenere l'acqua piovana.

In termini economici:

- Rafforzamento dell'isolamento acustico e termico degli edifici;

- Protezione dell'impermeabilizzazione dei tetti;

- Manutenzione limitata delle superfici.

Dopo aver posato un sistema di drenaggio coperto con terreno adatto (substrato) sui tetti, i rulli vegetati pronti per la crescita vengono distribuiti sulle superfici. Sono composti da varie piante resistenti e resistenti: 13 varietà di sedum, gerani sanguigni, acinos santoreggia e maggiorana selvatica.

I rulli vengono annaffiati regolarmente per le prime settimane per favorire il recupero, quindi è necessaria solo una manutenzione annuale. Queste piante hanno il vantaggio di accontentarsi dell'acqua piovana.

In sintesi, i tetti verdi delle vostre stazioni contribuiranno alla qualità visiva e ambientale della 1a funivia urbana dell'Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités