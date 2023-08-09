Lavori a Créteil, da settembre 2022 a giugno 2023

Data di pubblicazione: 23 settembre 2022

Al fine di costruire la futura stazione Cable C1, iniziano i primi lavori eseguiti dai concessionari della rete sotterranea.

Qual è il lavoro da fare?

Al fine di liberare lo spazio necessario per la costruzione della funivia, lo spostamento delle reti sotterranee è essenziale e richiede interventi successivi.

Île-de-France Mobilités rimuoverà innanzitutto la mediana centrale della RD1, presso la stazione di Créteil – Pointe du Lac, in modo che le varie reti. A turno, ogni concessionario sposterà la propria rete:

il Consiglio dipartimentale Val-de-Marne / rete fognaria;

Reti Suez / acqua;

Enedis / reti di trasmissione dell'energia elettrica.

Quale sarà la durata e gli orari del progetto?

I lavori si svolgeranno dal 26 settembre 2022 fino all'estate 2023.

Gli orari di costruzione saranno: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.

Che differenza fa?

A seconda delle fasi di lavoro, alcune corsie di traffico saranno neutralizzate (vedi planimetria sul retro). Il traffico non sarà interrotto, tranne nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2022 durante la quale sarà istituita una deviazione, in entrambi i sensi di marcia.

Al fine di delimitare la zona di lavoro, sarà necessaria una chiusura parziale della RD1, durante la notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022, dalle 21:00 alle 6:00, in entrambi i sensi di marcia. Una deviazione sarà allestita e segnalata da cartelli. Anche le fermate degli autobus delle linee 117, 181, 281, 308 e 12 saranno posticipate a questo orario.

Che tu sia un pedone, un ciclista o un automobilista...

… Vi invitiamo ad essere estremamente vigili in questo settore dove il traffico è limitato a 30 km/h, per tutta la durata dei lavori.

L'accesso ai servizi di emergenza sarà mantenuto.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.