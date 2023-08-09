Lavori a Limeil-Brévannes, dall'inizio di gennaio all'inizio di aprile 2023

Data di pubblicazione: 17 gennaio 2023

Per costruire il cavo C1, inizieranno i lavori sul diritto di passaggio della futura stazione "Temps Durables*", all'angolo tra Avenue de la Ballastière e Rue Paul Valéry.

Qual è il lavoro da fare?

Tra giovedì 5 e venerdì 13 gennaio 2023 saranno effettuate le radure.

Sono soggetti ad autorizzazione prefettizia e saranno limitati a quanto strettamente necessario. Questo è un passo preliminare essenziale per iniziare i lavori di costruzione della tua futura stazione.

Le operazioni di disboscamento vengono effettuate in inverno, al di fuori della stagione riproduttiva di uccelli e pipistrelli.

Un team di ecologisti ha effettuato un inventario dei siti con problemi ecologici prima del lavoro e garantisce la loro conservazione e conservazione mentre

durante tutto il lavoro della stazione.

Tra la metà di gennaio e l'inizio di aprile 2023, effettueremo le operazioni necessarie per iniziare i lavori della stazione.

Ciò comporta la preparazione del terreno (movimento terra sottile, rimozione del materiale di scavo), la delimitazione del perimetro e l'installazione delle attrezzature da costruzione (attrezzature, vita di base, percorso).

Il sito sarà protetto da palizzate. Saranno protetti gli alberi e l'arredo urbano adiacenti al cantiere.

Il traffico dei camion sarà gestito dagli accompagnatori che garantiranno anche la pulizia del sito e dei suoi dintorni.

Quali saranno gli orari del cantiere?

Gli orari di costruzione saranno: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

* Il nome della stazione è provvisorio