Lavori a Valenton e Limeil-Brévannes, da metà gennaio a inizio giugno 2023

Data di pubblicazione: 17 gennaio 2023

Per costruire il cavo C1, inizieranno i lavori sul diritto di passaggio della futura stazione "Émile Zola*", tra le vie Gabriel Péri, Émile Zola e Ruelle de Paris.

Qual è il lavoro da fare?

Tra la metà di gennaio e l'inizio di giugno 2023, effettueremo le operazioni preparatorie essenziali per l'inizio dei lavori di costruzione della vostra futura stazione e dei suoi dintorni.

Ciò comporta la preparazione del terreno, la delimitazione del perimetro e l'installazione di attrezzature per il sito. Per questo, verrà effettuata la deforestazione. Saranno limitati allo stretto necessario e saranno effettuati durante il 1 ° trimestre del 2023, al di fuori della stagione riproduttiva degli uccelli. Un team di ecologisti ha effettuato un inventario dei siti

questioni ecologiche a monte del lavoro, e garantirà la loro conservazione e conservazione durante tutto il lavoro.

Il sito sarà protetto da palizzate. Il traffico dei camion sarà gestito dagli accompagnatori che garantiranno anche la pulizia del sito e dei suoi dintorni.

Quali saranno gli orari del cantiere?

Gli orari di costruzione saranno: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

* Il nome della stazione è provvisorio