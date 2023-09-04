I lavori procedono a Temps Durables*!
Dopo aver messo in sicurezza il cantiere e preparato il terreno, i compagni realizzano le fondamenta della stazione e dei piloni!
Nella posizione del futuro sistema di teletrasporto e dei piloni, il terreno è stato prima preparato per ricevere il trapano (macchina utilizzata per la realizzazione di pali di fondazione).
Le pile di fondazione sono realizzate secondo la tecnica della coclea cava: le pile vengono forate e cementate in un'unica operazione continua, la gabbia di rinforzo viene quindi posizionata nel calcestruzzo fresco.
I compagni poi livellano l'area per preparare il passo successivo: la realizzazione dei basamenti di fondazione.
Scopri questi passaggi in immagini!
*Il nome della stazione è provvisorio