Lavoro in concessione: in cosa consiste?

Data di pubblicazione: 20 ottobre 2022

La maggior parte dei servizi quotidiani forniti agli abitanti del territorio passano attraverso reti situate sotto la strada: servizi igienico-sanitari, gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, ecc.

Queste reti devono essere spostate per liberare spazio per la costruzione del cavo C1.

Gli interventi su queste reti sotterranee saranno quindi indipendenti dal funzionamento del futuro trasporto pubblico.