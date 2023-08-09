Lavoro in concessione: in cosa consiste?
20 ottobre 2022
La maggior parte dei servizi quotidiani forniti agli abitanti del territorio passano attraverso reti situate sotto la strada: servizi igienico-sanitari, gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, ecc.
Queste reti devono essere spostate per liberare spazio per la costruzione del cavo C1.
Gli interventi su queste reti sotterranee saranno quindi indipendenti dal funzionamento del futuro trasporto pubblico.