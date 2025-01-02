Info lavori a Limeil-Brévannes - Chiusura del parcheggio rue Georges Clemenceau
I lavori di sviluppo intorno alla futura stazione di La Végétale sono in corso.
A partire dal 6 gennaio 2025 per un periodo di circa 3 mesi, il parcheggio situato in rue Georges Clemenceau, all'angolo di avenue Descartes, è chiuso al traffico e al parcheggio.
Sarà inoltre istituita una deviazione pedonale dal marciapiede di fronte ai lavori.
Saïd, agente di prossimità del cavo C1 rimane a disposizione per informarvi al 06 32 87 00 52.
Grazie per la vostra comprensione.
