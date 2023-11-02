Villeneuve-Saint-Georges: proseguono i lavori su John Fitzgerald Kennedy Avenue

Proseguono i lavori di trasferimento della rete a Villeneuve-Saint-Georges, in Avenue John Fitzgerald Kennedy, in vista dell'installazione di un pilone.

Iniziate il 30 ottobre, queste operazioni si svolgono per circa due mesi e richiedono i seguenti adeguamenti:

- Viene messa in atto un'alternanza regolata da semafori, che causa un'interruzione del traffico in entrambe le direzioni.

- Si raccomanda una deviazione del traffico per i veicoli pesanti e i veicoli leggeri. Vedi mappa sopra.

- La fermata dell'autobus Rû de Gironde sulle linee E e J2 in direzione Boissy Saint-Léger è soppressa.

- I parcheggi su questo tratto sono chiusi durante i lavori.

Per ulteriori informazioni, contatta Saïd, il tuo agente locale, al numero 06 32 87 00 52.