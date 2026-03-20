I lavori su RD1 continuano fino a maggio

I lavori per finalizzare lo sviluppo del C1 sulla RD1 a Créteil continuano fino a maggio per rifare il manto stradale e garantire le migliori condizioni per la riapertura agli utenti.
Le attuali condizioni di traffico sono mantenute fino alla fine dei lavori:
- Il traffico stradale sulla RD1 continua ad essere nelle 2 direzioni di traffico sulla parte sud-est della strada (corsia in direzione Provincia / Parigi) e la velocità rimane limitata a 30 km / h fino alla fine dei lavori.
- Una deviazione stradale attraverso la rotonda "Europarc" rimane in atto per unirsi al Chemin des Bassins (strada Saussaie du Ban) in entrambe le direzioni di traffico fino alla fine dei lavori.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.