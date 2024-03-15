Il lavoro continua a Créteil!

Le realizzazioni della futura stazione Pointe du Lac e della passerella che collega la stazione della metropolitana 8 e il centro commerciale François Mitterand continuano! Seguiranno lavori di schermatura e movimento terra, in vista dell'installazione del pilone a portale, situato all'uscita della stazione. Parallelamente a questi interventi, la costruzione del doppio pilone che porta alla chiusura della strada Saussaie du Ban continua fino all'estate.

Che differenza fa?

- La costruzione della futura stazione e del ponte pedonale richiederà lo spostamento del traffico stradale nella parte nord-orientale della RD 1, da mercoledì 20 marzo fino all'autunno 2024. Tuttavia, rimarrà mantenuto in entrambe le direzioni di traffico e limitato a 50 km / h.

- L'altalena richiederà un nuovo markup che verrà stabilito nelle notti da lunedì 18 a venerdì 22 marzo

- La costruzione del traliccio a portale richiederà lavori notturni da venerdì 29 marzo a mercoledì 3 aprile 2024 tra l'1:15 e le 5:30, negli slot in cui la metropolitana 8 non circola.

Saïd, agente di prossimità del cavo C1 effettuerà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.