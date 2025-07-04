A Limeil-Brévannes, il sole sarà lì
Il tetto di uno dei due garage-officine della stazione di Limeil-Brévannes sarà coperto da un impianto fotovoltaico, che ridurrà l'impronta di carbonio di questa stazione. 500 m² di pannelli solari produrranno 103.600 kWh di elettricità verde tutto l'anno. Questa fonte alimenterà l'illuminazione, le prese di corrente, il termoconvettore, lo scaldabagno e il carroponte della stazione.
Questa disposizione è uno dei tanti impegni presi in termini di sviluppo sostenibile e contribuisce alla certificazione High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure.
©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot