Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Le cabine del cavo C1 stanno arrivando!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Consegna attuale: 87 cabine del cavo C1.

Appesi al cavo all'arrivo, sono direttamente tornati e messi in sicurezza nel loro garage in attesa dei primi test di traffico e poi dei loro primi viaggiatori. 18 cabine nuove di zecca della tua funivia sono già lì!

Progettato per il tuo comfort e quello di migliaia di viaggiatori:

  • Comode cabine con 10 posti a sedere
  • Un design sobrio ed elegante votato dai residenti dell'Ile-de-France
  • 100% accessibile a persone con mobilità ridotta, biciclette e passeggini grazie alla loro panca modulare
  • Dotato di schermo viaggiatore, sistema audio, citofono e telecamera di sorveglianza

© Ile-de-France Mobilités