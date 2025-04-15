Le cabine del cavo C1 stanno arrivando!

Consegna attuale: 87 cabine del cavo C1.

Appesi al cavo all'arrivo, sono direttamente tornati e messi in sicurezza nel loro garage in attesa dei primi test di traffico e poi dei loro primi viaggiatori. 18 cabine nuove di zecca della tua funivia sono già lì!

Progettato per il tuo comfort e quello di migliaia di viaggiatori:

Comode cabine con 10 posti a sedere

Un design sobrio ed elegante votato dai residenti dell'Ile-de-France

100% accessibile a persone con mobilità ridotta, biciclette e passeggini grazie alla loro panca modulare

Dotato di schermo viaggiatore, sistema audio, citofono e telecamera di sorveglianza

© Ile-de-France Mobilités