Partecipa all'Échappée Végétale e incontra il cavo C1 sulla tua strada!

© La Végétale – Yann Monel

Prendi una boccata d'aria fresca partecipando all'escursione itinerante "L'Échappée Végétale" che si svolgerà il 30 settembre.

Punteggiato da animazioni di ogni tipo, seguirà La Végétale da Créteil a Mandres-les-Roses.

Saïd, il tuo agente locale, ti aspetterà a La Végétale, a Limeil-Brévannes, di fronte al quartiere Temps Durables e vicino al tuo futuro resort.

Tra informazioni e piccole sorprese per tutti, non rimarrete delusi!

© Île-de-France Mobilités / Doppel Francia