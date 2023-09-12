Partecipa all'Échappée Végétale e incontra il cavo C1 sulla tua strada!
Pubblicato su-
Aggiornato il
Prendi una boccata d'aria fresca partecipando all'escursione itinerante "L'Échappée Végétale" che si svolgerà il 30 settembre.
Punteggiato da animazioni di ogni tipo, seguirà La Végétale da Créteil a Mandres-les-Roses.
Saïd, il tuo agente locale, ti aspetterà a La Végétale, a Limeil-Brévannes, di fronte al quartiere Temps Durables e vicino al tuo futuro resort.
Tra informazioni e piccole sorprese per tutti, non rimarrete delusi!