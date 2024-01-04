POINTE DU LAC: VELE PER SOSTENERE LA PASSERELLA

La costruzione della parte orientale della passerella è già a buon punto. Dopo le fondamenta e l'installazione di pilastri a una profondità di quasi 10 metri, i muri di cemento, chiamati "vele", ora si ergono sopra la RD1. Sosterranno la struttura che ti permetterà di accedere facilmente al cavo C1 e alla metropolitana 8, dal centro commerciale François Mitterrand.

La parte occidentale della passerella sarà costruita dalla RATP ("Union Gateway") per consentire l'attraversamento dei binari della metropolitana e la modifica dell'attuale fabbricato viaggiatori (creazione del nuovo accesso).