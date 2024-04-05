Premuri e gru a torre: tutta un'ingegneria

Per realizzare gli edifici di alcune stazioni e garage, viene utilizzata una tecnologia industriale relativamente recente: i premuri.

I premuri sono realizzati su misura e just-in-time, nell'Île-de-France e nel Maine-et-Loire. Sono composti da due sottili pareti parallele in calcestruzzo collegate tra loro da rinforzi metallici.

L'interno di entrambe le pareti viene quindi riempito con calcestruzzo versato sul posto. La scelta dello spessore del premuro e della posizione relativa delle pareti consente di adattarsi alle esigenze di ogni sito.

Una volta consegnata sul posto, una gru a torre o una gru mobile, a seconda dei casi, può gestire queste enormi pareti di diverse tonnellate ciascuna.

Dalla progettazione all'installazione, un intero team di professionisti lavora insieme: architetti, uffici di progettazione e/o metodo, dipartimento QSA (Qualità, Sicurezza, Ambiente), supervisori dei lavori, industriali, trasportatori, gruisti e operatori.

Salutiamo la professionalità e il coordinamento di tutte queste parti interessate!