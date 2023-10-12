I passeggini sono i benvenuti sulla funivia Cable C1!
Pubblicato su
Prendere facilmente i mezzi pubblici con un passeggino è probabilmente il sogno di un genitore, su base giornaliera!
Le cabine della funivia Cable C1 passeranno a una tale frequenza nelle ore di punta (- 30 secondi), che ci sarà sempre un posto per il tuo passeggino.
- Stazioni walk-in facilmente accessibili;
- Dolci pendenze ovunque
- e quindi 0 ascensore, 0 scale mobili, 0 scale;
- una presenza umana in ogni stazione;
- nessun dislivello tra la piattaforma e le cabine;
- una cabina ogni 30 secondi.
Un vero gioco da ragazzi!