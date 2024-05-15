Lavori preparatori per la posa del cavo
L'installazione del primo cavo trattore-portante lineare tra le stazioni di Pointe du Lac e Limeil-Brévannes è all'orizzonte! Prima di tutto, è necessario installare un intero apparato di macchinari per consentire le operazioni future. L'installazione è appena iniziata. E il primo passo è stato fatto con successo l'ultimo fine settimana di aprile.
Missione: proteggere i binari SNCF di Valenton con una larghezza di 120 m tra due ponti, quello della linea ad alta velocità e quello della RN 406.
1. Erigere 2 torri di gru su entrambi i lati dei binari SNCF.
2. Collegare i loro due bracci volanti che fungono da passaggi per cavi, sopra i binari.
3. Guying su una struttura posta tra i binari SNCF.
Questo imponente macchinario è stato posizionato al millimetro in modo da soddisfare tutte le condizioni di sicurezza e di successo della trazione dei cavi. Ora i binari ferroviari sono protetti per tirare il cavo del 1 ° anello del cavo!
Le squadre, gli studi e i lavori coinvolti in questa operazione hanno svolto la loro missione con professionalità. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche (vento e pioggia) durante il sollevamento delle due gru, le operazioni si sono svolte in modo sicuro, preciso ed efficiente.
Congratulazioni alle squadre!
Queste operazioni sono state effettuate in collaborazione con SNCF e hanno richiesto un'interruzione della circolazione dei treni merci. Questa data è stata determinata diversi anni fa!
Altre protezioni saranno presto installate, sopra la strada nazionale, senza impatto sul traffico stradale.
