QUASI 1200 STUDENTI HANNO GIÀ PARTECIPATO AI LABORATORI SCOLASTICI DEL CAVO C1
Pubblicato su
4 scuole di Créteil e Limeil-Brévannes hanno beneficiato di laboratori didattici, guidati da Saïd, agente locale del cavo C1.
Durante questi incontri, gli scolari hanno mostrato grande curiosità e posto molte domande. Non vedono l'ora di salire a bordo della funivia!
I workshop sono offerti a tutte le direzioni degli stabilimenti situati vicino alla funivia. Se vuoi organizzare un workshop, è molto semplice: contatta Saïd al numero 06 32 87 00 52.