Quale sarà l'altezza massima di passaggio del mouse del cavo C1?

L'altezza di sorvolo della funivia è la distanza tra la superficie del pavimento delle cabine chiuse e la superficie del pavimento. L'altezza di sorvolo del cavo C1 varierà tra 25 metri e 40 metri, a seconda delle posizioni sorvolate.

Per il comfort dei suoi passeggeri e per preservare la privacy dei residenti locali, la parte inferiore vetrata delle cabine sarà offuscata. Il pavimento sarà rivestito in PVC e non consentirà alcuna visibilità verso il suolo. I viaggiatori potranno comunque godere di una vista panoramica del loro territorio.