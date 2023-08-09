Stazione Émile Zola: i lavori del vicolo di Parigi, da marzo a maggio 2023

Data di pubblicazione: 9 marzo 2023

Per costruire il cavo C1, inizieranno i lavori sul diritto di passaggio della futura stazione "Émile Zola*" e dei suoi dintorni, tra rue Émile Zola e il vicolo di Parigi.

Qual è il lavoro da fare?

Al fine di liberare lo spazio necessario per la costruzione della funivia, i lavori stradali e il trasferimento delle reti sotterranee sono essenziali e richiedono il successivo intervento dei concessionari.

Marzo – Aprile 2023

Rue Émile Zola – Attuazione di un'alternanza temporanea del traffico.

Rue Émile Zola e Rue de Paris – Il parcheggio sarà vietato a tutti i veicoli.

Aprile – Maggio 2023

Ruelle de Paris – Chiusura puntuale al traffico (ad eccezione dei residenti).

Durante le chiusure occasionali, verrà messa in atto una deviazione stradale temporanea.

Durante questo periodo, altri lavori di concessione potrebbero avere impatti (ad esempio rotatoria all'ingresso del vicolo di Parigi).

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

* Il nome della stazione è provvisorio