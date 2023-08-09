Cavo

Stazione Émile Zola: chiusura puntuale del vicolo di Parigi

Data di pubblicazione: 3 maggio 2023

Per costruire il cavo C1, proseguono i lavori di concessione in prossimità della futura stazione "Émile Zola*", sul vicolo di Parigi.

Qual è il lavoro da fare?

Al fine di liberare lo spazio necessario per la costruzione della funivia, la deviazione delle reti elettriche è essenziale e richiede l'intervento di Enedis.

Dal 2 al 5 maggio, il vicolo di Parigi sarà interessato da chiusure al traffico tra le 9:30 e le 16:30 (ad eccezione dei residenti locali). Viene istituita un'alternanza temporanea di traffico e una deviazione pedonale.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.
* Il nome della stazione è provvisorio

