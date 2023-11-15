Incontro nel cuore di La Végétale

Il 30 settembre, i partecipanti all'Échappée végétale, proposto dallo SMER La Végétale, dal Val-de-Marne Tourisme et Loisirs e dal Comité Départemental de Randonnée du Val-de-Marne, sono venuti a scoprire il cavo C1.

Più di un centinaio di escursionisti hanno espresso la loro curiosità sulla funivia al team del progetto C1.

Il C1 sorvolerà la Coulée Verte per 1,3 km, in 3 stazioni: La Végétale, Valenton e Limeil-Brévannes. Le strutture intorno a queste stazioni sono state progettate in collaborazione con lo SMER (Organisme d'ouvrage de la Végétale) al fine di ottimizzare l'integrazione del paesaggio, promuovere la mobilità dolce e offrire spazi user-friendly agli utenti.

Di nuovo in foto su questa bella passeggiata di partnership.