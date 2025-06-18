Le passeggiate guidate del C1 e della greenway La Végétale: di nuovo in foto!

Molti di voi hanno partecipato alle passeggiate guidate proposte da Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature, questa domenica 15 giugno!

Le visite guidate condotte dai team responsabili del C1 e della greenway La Végétale sono state un grande successo e vi ringraziamo per il vostro entusiasmo!

Gli scambi sono stati molto ricchi tra i team di progetto e i partecipanti sia sulla 1a funivia dell'Île-de-France che sulla greenway.

Siamo lieti di aver condiviso con voi il lavoro di partnership che ha permesso di realizzare contemporaneamente questi due progetti essenziali sul territorio.

Nei prossimi mesi compiremo ulteriori passi decisivi nell'avanzamento del progetto C1 e della greenway.