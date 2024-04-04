L'attività è in pieno svolgimento intorno al tuo futuro resort, La Végétale
Pubblicato su
Situata tra le vie Gutenberg, Georges Clémenceau e Avenue Descartes (D136) a Limeil-Brévannes, la stazione "La Végétale" sarà direttamente collegata all'omonimo corridoio verde.
Il 28 marzo, un nuovo pilone alto 42 metri è stato eretto vicino ad esso, in Avenue Descartes.
La tua linea prende forma un po' di più ogni settimana grazie alla continua mobilitazione delle squadre C1!
Restate sintonizzati per seguire le novità del progetto!