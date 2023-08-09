Station Créteil – Pointe du Lac: lavori Route de la Saussaie du Ban (RD102), da aprile a maggio 2023

Data di pubblicazione: 11 aprile 2023

Al fine di liberare lo spazio necessario per la costruzione della funivia, i lavori stradali e il trasferimento delle reti sotterranee sono essenziali. Qui, il lavoro consiste nel deviare due tubi dell'acqua potabile per consentire l'installazione di un pilone. La delimitazione del sito richiede una segnaletica che verrà installata la notte prima dell'inizio dei lavori.

Quanto durerà questo lavoro?

I lavori si svolgeranno dal 20 aprile 2023 aprile per circa 4 settimane.

Che differenza fa?

• La Route de la Saussaie du Ban (RD 102) sarà chiusa al traffico tra la Route de Pompadour (RD1) e il Chemin des Bassins.

• La sosta sarà vietata su questo tratto di corsia per tutta la durata dei lavori.

• Sarà istituita una deviazione (vedi mappa sul retro).

Saïd, agente di prossimità del cavo C1, farà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.