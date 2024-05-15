Stazione Limeil-Brévannes: le strutture metalliche dei garage e dell'officina di manutenzione prendono forma!

Il pilone situato di fronte alla stazione è ora al suo posto nella stazione di Limeil-Brévannes. Su entrambi i lati della stazione, i compagni sono impegnati ad alzare le strutture metalliche delle officine-garage.

Essenziali per il corretto funzionamento della tua funivia, saranno utilizzati per il deposito e la manutenzione delle cabine, nonché per la loro manutenzione preventiva e curativa. E non è tutto! È anche da qui che verrà pilotata la funivia.

Su questo sito, i progressi sono numerosi e torneremo da voi molto presto per condividere con voi il dietro le quinte di questo progetto.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier