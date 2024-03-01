Stazione Pointe du Lac: la tua futura passerella prende forma
La futura passerella che collegherà il centro commerciale François Mitterrand alle stazioni della funivia e della metropolitana sta prendendo forma nel centro della RD1.
I lavori si stanno attualmente concentrando sulla realizzazione del centro della passerella: "il portico centrale".
Alla fine, la passerella sarà lunga 80 metri e offrirà una passeggiata piantumata accessibile a tutti.
Facilitare i tuoi collegamenti e migliorare lo spazio pubblico: questo è anche l'obiettivo del progetto C1 Cable!