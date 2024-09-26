Info lavori - Pointe du Lac - Saussaie du Ban / Chemin des Bassins
Pubblicato su
A seguito del sollevamento del pilone e degli sviluppi intorno a questo asse, questo tratto di strada sarà gradualmente riaperto al traffico.
Quando?
Dal 1° ottobre 2024: restituzione del parcheggio e riapertura parziale della strada.
Da novembre 2024: riapertura completa.
Che differenza fa?
Riapertura parziale della strada dal 30 settembre 2024:
> A senso unico, in direzione Valenton > Parigi, con obbligo di svoltare a destra sulla Route de Pompadour / RD 1.
Traffico ancora chiuso in direzione Parigi > Valenton nelle stesse condizioni attuali:
> Deviazione via Route de Pompadour, rue Ferdinand Pouillon e rue Le Corbusier (direzione Parigi / Provincia).
La velocità rimane limitata a 30 km / ora.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Saïd, agente di prossimità del cavo C1 rimane a disposizione per informarvi al 06 32 87 00 52.