Trapianto di alberi sul corridoio verde "La Végétale"

Al fine di preparare il passaggio del cavo C1 sopra il flusso verde, preservando la biodiversità, alcuni alberi presenti sul percorso hanno dovuto essere spostati in diverse aree del corridoio verde: una misura di sicurezza essenziale per evitare che le cime degli alberi entrassero in contatto, a lungo termine, con le cabine. Il vivaio Châtelain (Val d'Oise) è stato responsabile della preparazione del trapianto di circa 300 alberelli e piante.

In totale, sono state interessate da 15 a 20 specie diverse (ciliegi, aceri, susini, carpini, salici, querce, peri, palle di neve ...). Questa operazione è stata effettuata in più fasi sotto la supervisione di Île-de-France Mobilités e in stretta collaborazione con lo SMER (amministrazione aggiudicatrice del corridoio verde La Végétale) e i servizi tecnici del Dipartimento Val-de-Marne.

Autunno 2022:

- Identificazione degli alberi da trapiantare.



Primavera 2023:

- Individuazione di siti idonei al reimpianto, dopo studi del suolo, entro un perimetro di 500m.

- Preparazione delle piante: taglio delle radici ("semi-cerchio") per favorire la produzione di nuove radici ("radichette") e la ripresa al trapianto.



Autunno 2023:

Trapianto di piante effettuato in 48 ore durante la settimana di Santa Caterina, "dove tutto il legno mette radici" (periodo dormiente).

Arricchimento del terreno prima del reimpianto, con compost e micorrizazione (associazione simbiotica tra funghi e radici delle piante).

Tutto è stato fatto per rendere l'operazione un successo. Gli alberi stanno iniziando a germogliare... E ora, dobbiamo lasciare che il tempo accada, in modo che mettano radici di nuovo!

© Île-de-France Mobilités