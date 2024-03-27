Lavoro notturno a Pointe du Lac

Cavo

Nell'ambito dei lavori di costruzione della funivia attualmente in corso, presso la stazione di Pointe du Lac, i lavori si svolgeranno durante le notti da giovedì 28 marzo a venerdì 5 aprile 2024 tra l'1:15 e le 5:30, su slot in cui la metropolitana 8 non funziona.

Questo lavoro riguarda le operazioni di schermatura e movimento terra del velo della passerella più vicina ai binari della metropolitana, quindi la realizzazione delle fondazioni del pilone a portale all'uscita della stazione.

L'inquinamento acustico sarà generato durante questi interventi.

Saïd, agente di prossimità del cavo C1 effettuerà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Il team di progetto del cavo C1.