Lavori notturni RATP a Pointe du Lac

Nell'ambito dei lavori di costruzione della funivia, i lavori di collegamento tra il fabbricato viaggiatori della stazione della metropolitana M8 e la passerella C1 inizieranno martedì 11 giugno. Si svolgeranno sotto la direzione del progetto RATP, tra le 21:30 e le 5:30, in modo da non influire sul servizio passeggeri. Questo lavoro continuerà in fasi successive fino al 2025.

Il primo passo per questo lavoro è la "raccolta strutturale" del fabbricato viaggiatori. Si tratta di rinforzare la trave in cemento armato che ospiterà la passerella. Durante questa fase, che dura circa 1 mese, la piattaforma della metropolitana M8 (binario 4) sarà leggermente ridotta tra le 21:30 e la fine del servizio.

I team locali della RATP sono a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Il team di progetto C1 Cable