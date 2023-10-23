Villeneuve-Saint-Georges: John Fitzgerald Kennedy Avenue, sistemi di acqua piovana
Al fine di liberare lo spazio necessario per l'installazione di un pilone della funivia, sono necessari lavori stradali e il trasferimento delle reti di acque piovane.
Così, dal 23 al 27 ottobre 2023, un restringimento di Avenue J.-F. Kennedy viene effettuato e il traffico automobilistico è limitato a 30 km / h.
Tuttavia, il traffico e i parcheggi sono mantenuti in entrambe le direzioni.
A questo primo lavoro seguiranno ulteriori interventi entro la fine di ottobre e dicembre 2023.
Saïd, agente di prossimità del cavo C1 effettuerà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.