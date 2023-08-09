Vota per vestire le tue future cabine!

Data di pubblicazione: 21 marzo 2022

Entro il 2025, è in aereo che sarà possibile collegare Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton, con il cavo C1. Île-de-France Mobilités vi invita oggi a scegliere il rivestimento esterno di questa funivia, la prima in assoluto nell'Île-de-France. Vota dal 21 marzo al 4 aprile!

VIDEO Cavo C1: scegli il rivestimento delle future cabine!

Scegli il rivestimento esterno del cavo C1

"Carré voyageur" minimalista, con un segno forte riconoscibile da tutti, dal cielo o dalla terra?

"Virgule" fa parte della continuità dei principi grafici applicati a tutto il materiale rotabile dell'Île-de-France?

O "Sorriso" dinamico, positivo e curvo?

Quindi, quale design sceglierai per il cavo C1?