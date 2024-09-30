Giornate Europee del Patrimonio: torna in foto!

Molti di voi hanno partecipato alla visita del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes il 22 settembre!

La visita guidata guidata dal team del progetto è stata un grande successo e vi ringraziamo per il vostro entusiasmo!

Il cavo C1, la 1a funivia urbana nell'Île-de-France, farà sicuramente parte del patrimonio dell'Ile-de-France e la Val-de-Marnais sarà il primo beneficiario.

Nei prossimi mesi, faremo nuovi passi decisivi nell'avanzamento del progetto C1.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier