Giornate Europee del Patrimonio: torna in foto!
Molti di voi hanno partecipato alla visita del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes il 22 settembre!
La visita guidata guidata dal team del progetto è stata un grande successo e vi ringraziamo per il vostro entusiasmo!
Il cavo C1, la 1a funivia urbana nell'Île-de-France, farà sicuramente parte del patrimonio dell'Ile-de-France e la Val-de-Marnais sarà il primo beneficiario.
Nei prossimi mesi, faremo nuovi passi decisivi nell'avanzamento del progetto C1.
©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier