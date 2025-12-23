Il cavo C1 è in buone mani

Probabilmente li avete già visti dal 13 dicembre!

Dalla messa in servizio del cavo C1, le squadre operative Bus Marne et Seine e Cable C1 sono state completamente mobilitate per garantire il corretto funzionamento della funivia, al servizio dei passeggeri. Nonostante la grande curiosità e l'eccezionale affluenza, la C1 ti trasporta senza intoppi! Le soste temporanee da pochi secondi a pochi minuti a volte ti sorprendono, ma sono normali e necessarie per regolare il flusso dei passeggeri, facilitare l'imbarco o lo sbarco di una persona con mobilità ridotta che ha bisogno di più tempo per sistemarsi, e nel caso del blocco delle porte da parte di un passeggino o di una borsa.