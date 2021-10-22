Call for projects: arte urbana sulle basi dei tralicci del cavo C1!
Île-de-France Mobilités fornisce agli artisti urbani diverse basi per tralicci della funivia per promuovere il loro inserimento nello spazio urbano e limitare il rischio di danni.
Questi piloni di cemento si trovano vicino alle strade dipartimentali, in luoghi di passaggio molto frequentati dagli abitanti del territorio (a piedi, in bicicletta o in auto).
Île-de-France Mobilités desidera promuovere il dinamismo del pool artistico locale e creare legami tra utenti della funivia, residenti locali e attori economici, culturali e istituzionali.
Le proposte devono rispondere ai desideri delle autorità locali e dei partner direttamente interessati dall'impianto degli oggetti.
L'invito a presentare progetti si è svolto dal 9 maggio al 12 giugno 2025 (ore 23)