Villa Nova

Un resort tra città e campi

La stazione si trova a Villeneuve-Saint-Georges, nel quartiere Bois Matar, lungo Avenue J.-F. Kennedy, vicino alla scuola Anne Sylvestre e di fronte al quartiere residenziale. Stazione capolinea, le sue dimensioni sono state ridotte al massimo al fine di preservare l'area agricola e preservare la vista dalla città verso la natura. È anche per questo motivo che il suo progetto architettonico si basa sull'uso del vetro per creare un gioco di trasparenze tra gli spazi, lasciando circolare luce e viste tra campi e città.

Al momento della messa in servizio, l'area di decollo offrirà a viaggiatori e passanti lo spettacolo di cabine in movimento sullo sfondo di campi agricoli.

Uno spazio pubblico completamente rinnovato

Un ampio marciapiede sarà costruito di fronte alla stazione e i passeggeri saranno in grado di accedere facilmente alle piattaforme, anche in caso di traffico intenso.

Sul lato del piazzale, l'ampliamento dello spazio consentirà di integrare posti a sedere, una pista ciclabile unidirezionale e piantagioni. Ai margini del piazzale, il bordo con il campo è trattato da una striscia vegetale diversificata che offre varie fioriture durante tutto l'anno.