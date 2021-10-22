Punta del lago

Un capolinea multimodale

Situata sulla RD1, la stazione C1 Cable Créteil - Pointe du Lac sarà direttamente collegata alla stazione capolinea della Metro 8 e alle numerose linee di autobus esistenti. All'incrocio di tutte queste modalità, la funivia arricchirà e rafforzerà questo hub multimodale.

I futuri utenti del cavo C1 saranno così collegati alla pesante rete Ile-de-France per raggiungere Parigi o la futura Metro 15, in sole tre stazioni della Metro 8.

Un viaggio semplificato e vegetato

Una nuova passerella lunga 80 metri, trasformata in una passeggiata piantumata, collegherà le stazioni Cable C1 e Metro 8 al centro commerciale François Mitterrand. Livellato su un dolce pendio, faciliterà i collegamenti per tutti. I passeggeri potranno accedere alle piattaforme del cavo C1 direttamente su un unico livello e alle piattaforme della metropolitana della linea 8, dal mezzanino del fabbricato viaggiatori, tramite scale e ascensore. Anche le attuali fermate degli autobus saranno più rapidamente accessibili grazie alla nuova passerella.

Generosamente piantata, questa passeggiata riservata alle modalità soft e all'attraversamento della RD1 calmerà il settore. Le piantagioni consisteranno in piante perenni, erbe e arbusti. L'arredo urbano per il riposo o l'attesa completerà il set.